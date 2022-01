Serie A, dove vedere la ventunesima giornata di campionato in tv?

La ventunesima giornata di Serie A al via domani alle 12.30. I big match del turno sono Roma-Juve e Inter-Lazio.

Al via domani la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo i tanti rinvii per Covid dell’ultimo turno disputato, la situazione sembrerebbe essere leggermente migliorata. La Lega Calcio, infatti, ha vinto tre ricorsi al TAR su quattro contro le Asl locali. Quindi, si disputeranno alcuni incontri in dubbio. L’unico match che potrebbe essere rinviato è quello fra Cagliari e Bologna: al momento, infatti, la squadra emiliana è ancora in quarantena forzata (si attendono, comunque, novità in giornata anche su questo fronte).

I match principali di questo turno sono Roma-Juventus e Inter Lazio, in programma rispettivamente domani alle 18.30 e alle 20.45. Alcune partite potrebbero essere spostate al lunedì rispetto all’orario previsto, in modo tale che le squadre che escono dalla quarantena possano disputare almeno una seduta di allenamento. Tutto si deciderà nelle prossime ore.

Serie A, ventunesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della ventunesima giornata di Serie A: