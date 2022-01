Sondaggi politici, PD sempre primo: Meloni e Salvini inseguono. Risale il Movimento 5 Stelle

Negli ultimi sondaggi elettorali messi a disposizione da YouTrend emerge che il partito politico in cima alle preferenze politiche degli italiani è ancora il PD.

Dopo una lunghissima rincorsa, i “Dem” sono infatti riusciti ad agguantare il primato da qualche settimana, approfittando anche di un lieve calo di Fratelli d’Italia. Al momento il Partito Democratico viene infatti dato al 21,3%, con un vantaggio di oltre un punto e mezzo sulla forza politica sovranista guidata da Giorgia Meloni.

Per la Supermedia di YouTrend, infatti, Fratelli d’Italia si fermerebbe al 19,6%, riuscendo comunque a conservare il secondo posto e a tenere a distanza gli alleati di coalizione della Lega.

Non è stato un grande anno per il Carroccio in termini di consensi: la discesa del partito del segretario Matteo Salvini, oggi al 19%, è apparsa fin troppo evidente.

Alla fine del 2021 c’è stato il colpo di coda del Movimento 5 Stelle, che ha riguadagnato quasi un punto percentuale riportandosi sopra la soglia del 15%. Se si votasse oggi, infatti, i pentastellati otterrebbero il 15,4% dei voti.

Il centrosinistra “allargato” davanti al centrodestra

Passettino in avanti anche per Forza Italia, che passa dall’8% della rilevazione precedente all’8,1% attuale, probabilmente anche per via della possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.

Scende di qualche decimo Azione di Carlo Calenda, ora data al 3,1%, mentre Italia Viva resta al 2,2% dello scorso sondaggio.

Venendo alle possibili coalizioni, il centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) conquisterebbe oggi il 46,7% delle preferenze. L’alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP si fermerebbe invece al 40,4%, ma con l’ausilio di altre forze dell’area di centrosinistra come Verdi, +Europa e Azione si arriverebbe al 47,1%.