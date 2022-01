Tre turisti e l’autista morti, tre sono gravissimi: drammatico scontro tra un minibus e un camion

Sono immagini tremende quelle che arrivano dal Costa Rica, dove si è verificato un gravissimo incidente stradale costato la vita a tre turisti. Altrettanti versano in gravi condizioni

Un urto che ha dato origine ad un tremendo incidente quello avvenuto nelle scorse ore tra un minibus ed un camion, con un bilancio purtroppo estremamente drammatico. È accaduto in Costa Rica e, stando alla prima ricostruzione della polizia intervenuta sul luogo dell’incidente, verificatosi nella provincia di Puntarenas (nell’ovest del Paese), sarebbe costato la vita a tre persone, tutti turisti uno di nazionalità svizzera e due americani. Altre due o tre persone invece sarebbero rimaste gravemente ferite, portate dai soccorritori nei più vicini ospedali. Tra le vittime inoltre figura anche l’autista del minibus, un costaricano.

I tre turisti sono morti sul colpo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti lo schianto sarebbe avvenuto in fase di sorpasso: il minibus avrebbe toccato il camion per poi finire in un fosso; sarebbe anche stato investito da alcuni sacchi di zucchero che il camion (finito ugualmente fuori strada) stava trasportando. I tre turisti, due donne ed un uomo, sarebbero morti sul colpo ha confermato un rappresentante del locale ministero pubblico stando a quanto riferito dall’agenzia France-Presse (Afp). Il minibus avrebbe dovuto raggiungere la costa del Pacifico, raggiungendo la regione turistica di Guanacaste. Al momento non sono note le condizioni dei tre turisti ricoverati: stando alla procura locale si trovano in un ospedale di Puntarenas