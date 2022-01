Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 9 gennaio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 9 gennaio 2022.

Nuovo appuntamento con “Domenica In” che, a partire da questa domenica, tornerà a trattare l’emergenza COVID-19. Ma vediamo insieme quali altri ospiti Mara Venier, a partire dalle 14:00, accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

Gli ospiti di “Domenica In” del 9 gennaio 2022

Come dicevamo, la puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il professor Francesco Vaia, il professor Luca Richeldi ed il professor Matteo Bassetti. Si passerà, poi, ad un talk show più leggero, dedicato al Festival di Sanremo, intitolato “Tutti pazzi per Sanremo”, con la presenza di Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Bobby Solo e Pierpaolo Pretelli. A proposito di Festival, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, conduttore della kermesse canora per il terzo anno di fila, sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Per le grandi fiction targate Rai, Luca Argentero promuoverà la seconda stagione di “DOC-Nelle tue mani” che andrà in onda su Raiuno, a partire da giovedì prossimo. Infine, il giornalista Marco Travaglio promuoverà il suo ultimo libro “Indro, il 900″ dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò al “Giornale nuovo di Milano”, testata fondata proprio da Indro Montanelli e poi alla “Voce”.

Maria Rita Gagliardi