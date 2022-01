Si rompe un tubo sotto la seggiovia, sciatori investiti da una colonna di acqua gelida: paura e feriti

Attimi di paura per molti sciatori colpiti, mentre si trovavano su una seggiovia, da una colonna di acqua gelata proveniente da terra in seguito all’esplosione di un tubo dell’acqua

Due sciatori sono stati ricoverati in ospedale dopo che la rottura di un tubo che corre al di sotto di una seggiovia ha provocato la formazione di un potentissimo getto di acqua gelata proveniente da terra. Ma facciamo un passo indietro: l’episodio si è verificato nella stazione sciistica di Beech Mountain, nella Carolina del Nord e sarebbe accaduto dopo che uno sciatore si è schiantato contro un idrante di innevamento, provocando l’imponente fuoriuscita di acqua freddissima; proprio in quel momento al di sopra del getto, una vera e propria colonna d’acqua, stavano transitando gli sciatori, molti dei quali sono stati colpiti in pieno dal getto. Questo perchè i seggiolini in salita passavano proprio al di sopra del muro d’acqua gelida. Secondo un testimone, Tim Williams, diverse persone sono state letteralmente spazzate via dalle loro sedie a causa della forte pressione dell’acqua. Altre, per sfuggire al getto, si sono lanciate nel vuoto a poche decine di metri dall’acqua, un volo di alcuni metri attutito parzialmente dalla neve ma pur sempre molto pericoloso.

LEGGI ANCHE =>> Suv in fuga dalla polizia sbanda, si schianta contro la montagna e fa una giravolta in aria: il video

Alcuni sciatori si sono lanciati a terra dalla seggiovia

Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite la cui entità non è nota. Nei video amatoriali si può osservare il disastro venuto a crearsi sulla pista da sci e le drammatiche conseguenze per alcuni sciatori, alcuni dei quali bloccati per decine di secondi al di sopra del flusso di acqua ghiacciata, uscendone svenuti o malridotti. Mentre al di sotto altri sciatori cercano di assistere coloro che si sono gettati dalla seggiovia. Sul posto sono intervenute diverse squadre di emergenza per assistere le persone coinvolte ma ci è voluto diverso tempo per arrestare il pericoloso getto di acqua. Le attività del resort non sono comunque state interrotte poichè si è trattato di un incidente localizzato.