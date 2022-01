Trova il serpente in 20 secondi, il rompicapo virale sul web: in molti si sono arresi

Riesci a vedere il serpente in questa immagine? Il rettile non è per niente facile da ‘scovare’ e comparirà solo agli occhi di una persona allenata in rompicapi come questo

Alcune specie di serpenti sono in grado di mimetizzarsi facilmente, una tecnica usata quando devono cacciare una preda e non devono essere scoperti. In questo caso però il rettile si nasconde proprio …da noi. In un rompicapo divenuto virale nelle ultime ore e costruito attorno ad un’immagine diffusa sul web nella quale è presente un serpente. Il problema è che pur osservandola con attenzione non lo si riesce a trovare. Ed in molti infatti, dopo aver letteralmente perlustrato da cima a fondo lo scatto, hanno finito per arrendersi chiedendo aiuto agli amici. Del resto si tratta di un rompicapo e quindi l’immagine è stata scattata in modo tale da confondere la mente. A rendere il gioco più complesso, peraltro, vi è il fatto che l’immagine andrebbe guardata per un massimo di 20 secondi, il tempo concesso per scovare il serpente.

La soluzione dell’enigma che ha conquistato il web

Questa parte dell’articolo fornisce la soluzione al rompicapo e, dunque, andrebbe letta solo dopo aver tentato in tutti i modi di trovare il serpente nascosto. Non ci siete riusciti? Provate allora a concentrarvi sulla parte destra della foto; se anche così non doveste riuscirci, non resterà altro da fare che affidarsi alla soluzione del rompicapo. Del resto non è certo una passeggiata individuarlo dal momento che, pur essendo piuttosto lungo, riesce a nascondersi benissimo e bisogna avere una mente molto allenata per ‘andare oltre le apparenze’. La risposta corretta, dunque, è nell’immagine sottostante.

La foto ingrandita è un secondo scatto realizzato, più da vicino, dai proprietari dell’abitazione e mostra nitidamente il serpente ‘invisibile’