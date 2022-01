Identificato il ‘serial killer del carrello della spesa’? Ha ucciso 5 donne

Potrebbe avere un volto il killer autore di almeno cinque omicidi di donne i cui corpi sono stati lasciati sul carrello della spesa. Secondo le autorità dietro c’è la mano dello stesso uomo

Lo spettro di un serial killer aleggia tra la Virginia Washington. A poca distanza da Capitol Hill è stato trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna, lasciato all’interno di un carrello del supermercato coperto da un telo. Fin qui potrebbe trattarsi di un caso isolato se non fosse che quello sul quale stanno indagando le autorità è il quinto omicidio avvenuto con il medesimo modus operandi e con lo stesso epilogo. Sono infatti cinque le donne uccise brutalmente lasciando i loro cadaveri in un carrello, tanto che l’assassino (ormai non ci sono dubbi che si tratti della stessa persona) è già stato soprannominato the shopping cart killer ovvero il killer del carrello della spesa. E stando a quanto riportato dai media locali l’uomo avrebbe un volto: dalle indagini è emerso che la persona fermata nelle ultime ore avrebbe conosciuto le sue vittime su siti di dating online. A tutte avrebbe dato appuntamento in un motel, per poi togliere loro la vita.

Le vittime hanno un’età compresa tra 29 e 54 anni

La persona fermata e ritenuta l’assassino seriale è in realtà in cella dalla fine di novembre e si chiama Anthony Robinson: ha 35 anni ed è nel penitenziario di Rockinhham in Virginia, con l’accusa di duplice omicidio di due donne. Entrambe sono state trovate dentro ad un sacco di plastica infilato dentro ad un carrello della spesa che il 35enne ha abbandonato tra i boschi alle porte di Alexandria. Le accuse a suo carico potrebbero però aumentare dato che lo si sospetta anche dell’omicidio di altre due ragazze rinvenute in Virginia e della quinta donna trovata a Washington. Tutte le vittime hanno un’età compresa tra i 29 ed i 54 anni ma il timore è che possano essercene altre e che dunque il killer possa essersi lasciato alle spalle una scia di sangue ancor più lunga.