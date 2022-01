Un’impronta digitale nell’Adriatico? Alla scoperta dell’isola di Bavljenac

Il piccolo isolotto di Bavljenac è situato al largo della costa meridionale croata. La sua particolarità si ha in riferimento alla forma.

Avete mai sentito parlare dell’isola di Bavljenac? Forse non tutti sanno che nel Mare Adriatico è presente una piccola isola a forma di impronta digitale. Bavljenac è una piccola isola avente dimensioni davvero limitate, vale a dire di circa 0,14 chilometri quadrati di superficie.

Questo isolotto è completamente disabitato, come capita spesso nella grandissima moltitudine di isole facenti parte del territorio croato. Ma questa ha una particolarità davvero incredibile: la sua forma ricorda quella di una vera e propria impronta digitale.

Non è possibile sbarcare su questa isola, dal momento che è assente qualsiasi molo e nessuna barca può avvicinarsi. Sarà possibile esclusivamente effettuare un giro in barca nei pressi dell’isola per ammirare la bellezza sconvolgente di questo posto. In alternativa, l’isolotto potrà essere ammirato dall’alto, attraverso le immagini satellitari o con quelle scattate dai droni.

La particolarità dell’isolotto croato di Bavljenac, nel mare Adriatico. La sua forma ricorda quella di una grande impronta digitale

L’isola di Bavljenac è diventato un luogo simbolo e da qualche tempo è anche riconosciuto come vero e proprio Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Oltre all’incredibile forma vista dall’alto, l’isola è rinomata anche per una caratteristica davvero sorprendente. Ci riferiamo alla presenza di oltre 23 chilometri di muretti in pietra, costruiti dai contadini nell’Ottocento. Questa incredibile rete di muretti in pietra dà forma alla caratteristica vista che si può ammirare dall’alto, la quale tanto ricorda un’impronta digitale.

Perché i contadini innalzarono questi muretti in pietra? Tale labirinto fu costruito per dividere i vari appezzamenti di terra e per proteggere le piante di agrumi e di fichi dalle intemperie e da qualsiasi agente atmosferico.