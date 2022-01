Struzzo compare tra la nebbia su una provinciale: incredulità e stupore tra gli automobilisti

Uno struzzo fuggito da un allevamento è stato visto vagare tra la nebbia su una strada provinciale nei pressi di Casale Monferrato. L’animale ha paralizzato il traffico

Cosa ci fa uno struzzo nel bel mezzo di una strada provinciale? Se lo sono domandato decine di automobilisti che, mentre viaggiavano sulla strada che attraversa Casale Popolo, frazione del comune piemontese di Casale Monferrato, lo hanno incrociato con grande stupore ed incredulità. Peraltro quando si è verificato il particolare ‘avvistamento’, nella zona era presente una nebbia intensa pertanto lo struzzo è di fatto ‘sbucato’ all’improvviso creando anche qualche momento di scompiglio; infatti diversi automobilisti, per paura di travolgere e investire l’animale che vagava sulla carreggiata senza seguire una precisa direzione, si sono fermati. E chiaramente il traffico ne ha risentito, rimanendo paralizzato per alcune decine di minuti. Alcuni degli automobilisti fermi hanno estratto lo smartphone per immortalare l’inusuale avvistamento e l’immagine dello struzzo che compare tra la nebbia sulla provinciale è così diventata virale sui social network.

L’animale è stato recuperato e restituito al proprietario

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dagli automobilisti, che hanno a loro volta ricostruito la dinamica dei fatti: secondo quanto emerso lo struzzo era fuggito alcuni giorni prima da un allevamento, ed erano già state fatte precedenti segnalazioni alle autorità locali da parte di altri automobilisti che si erano imbattuti nell’animale. Sono stati allertati alcuni esperti nella cattura di questo tipo di animali: lo struzzo è stato così recuperato e restituito, dopo alcune ore, al suo proprietario.