“Una figura spettrale” vicino ad un uomo che sta buttando la spazzatura: filmato un fantasma?

Un uomo di 31 anni è rimasto letteralmente sconvolto quando osservando un video della telecamera di casa, ha notato una strana e inquietante presenza passargli vicino in giardino

Un padre è rimasto completamente confuso e stupito davanti ad alcuni video catturati dalla videocamera di casa posizionata vicino al campanello all’ingresso. Phil Johnson, 31 anni di Speke, Liverpool, è uscito per buttare la spazzatura nei cassonetti venerdì 7 gennaio ed è poi rientrato in casa. La sua videocamera, acquistata da poco, ha inviato il filmato catturato direttamente sul suo cellulare e, come riportato dal Livepool Echo, all’uomo è subito sembrato che fosse successo qualcosa di strano. All’inizio il filmato sembrava normalissimo ma poco dopo si è verificato l’inspiegabile fenomeno. “Il video mostra me che sto tornando in casa quando all’improvviso uno strano oggetto mi passa oltre la testa. Non ho idea di cosa sia, l’ho guardato più e più volte e non capisco cosa sia successo”.

LEGGI ANCHE =>> C’è un fantasma in casa? Una donna mostra come il collare del cane venga misteriosamente slacciato



Il racconto del 31enne: “Non credevo ai fantasmi ma ora…”

Phil ha detto che non credeva nei fantasmi o nel soprannaturale ma di non essere riuscito a trovare una spiegazione razionale su quanto osservato spiegando che non era mai successo niente del genere nella sua casa, nella quale vive da anni. “Non so cosa sia quell’oggetto, la mia partner è sconvolta. Lo abbiamo raccontato sui social e anche i nostri amici pensano che si strano. Non credevo ai fantasmi ma ora ho dei dubbi a riguardo”.