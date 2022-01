Va dall’estetista e si ritrova con le labbra grandi 20 volte il normale per una reazione allergica

Quando Daniella Bolton è rientrata a casa dopo essere stata dall’estetista le sue labbra si erano completamente gonfiate raggiungendo dimensioni assurde, portando la 24enne in preda al panico a precipitarsi dai medici

Una ragazza di 24 anni si è ritrovata con delle gigantesche “labbra a salsiccia” che si sono gonfiate venti volte la loro normale dimensione in seguito ad un orribile reazione allergica. Daniella Bolton si era recata dall’estetista per far sciogliere il suo filler e dopo la procedura le è stato detto che il gonfiore si sarebbe placato in breve tempo. Tuttavia quando è andata via le labbra hanno iniziato a diventare sempre più grandi di minuto in minuto e quando è arrivata a casa avevano raggiunto dimensioni impressionanti, tanto che la 24enne in preda al panico si è precipitata dai medici, che le hanno somministrato compresse di steroidi che hanno rapidamente ridotto il gonfiore.

Il drammatico racconto della 24enne: “Mai viste labbra così”

Daniella aveva in precedenza realizzato foto e video del gonfiore, che ha sopportato per circa quattro ore prima che il farmaco la aiutasse a ‘tornare come prima’. Un calvario che l’ha portata a desiderare di aumentare la consapevolezza in merito alle gravi reazioni che possono verificarsi in seguito alla procedura pur facendo un patch test anticipato come è accaduto con lei. “La mia reazione è stata terribile, sembravano labbra di salsiccia, erano 20 volte la taglia normale. Era spaventoso, ero scioccata perchè non le avevo mai viste così grandi prima d’ora”. La 24enne ha affermato di aver fatto il test anti allergico circa quindici minuti prima di sottoporsi alla procedura che prevede l’iniezione nelle labbra di ialuronidasi, un enzima che dissolve il filler.