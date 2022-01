Ecco il volto della mummia: tolte virtualmente le bende dalla faccia del faraone

La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Medicine, è stata condotta dall’Università del Cairo insieme all’Egyptian Mummy Project.

Sono state virtualmente eliminate le bende alla mummia del faraone Amenhotep I. Questa importante ricerca è stata portata avanti dall’Università del Cairo insieme all’Egyptian Mummy Project. La ricerca è stata anche pubblicata sulla rivista Frontiers in Medicine.

La mummia del faraone Amenhotep I è antica di oltre 3.500 anni ed è stata scoperta nel 1881. Questo faraone governò l’Egitto tra il 1525 e il 1504 avanti Cristo, un periodo di regno tranquillo e in gran parte pacifico. Durante il suo regno il faraone costruì molti templi.

Grazie a un sofisticato metodo digitale, i ricercatori sono riusciti a dare un volto al faraone. Decorata con ghirlande di fiori e con una maschera facciale in legno, la mummia era molto fragile, tanto che gli archeologi non avevano mai osato esporne i resti. La mummia, quindi, non era mai stata aperta dagli studiosi.

Un esame di tomografia assiale computerizzata per svelare il volto del faraone Amenhotep I

Attraverso l’analisi digitale della mummia, è venuto fuori che il faraone Amenhotep I aveva circa 35 anni al momento della morte ed era alto 169 centimetri. L’uomo era stato circonciso, aveva capelli ricci e possedeva denti sani e sporgenti con il mento stretto e il naso piccolo.

Un particolare esame di tomografia assiale computerizzata ha permesso di guardare oltre le bende, rivelando dettagli sbalorditivi e inediti sulla storia del faraone. Inoltre, ora sarà possibile anche studiare lo stato di conservazione della mummia.

Queste le parole del radiologo Sahar Saleem, coordinatore della ricerca: “Scaricando digitalmente la mummia e ‘staccando’ i suoi strati virtuali, potremmo studiare questo faraone ben conservato con dettagli senza precedenti”.