Eseguito su un uomo il trapianto di un cuore di maiale geneticamente modificato

Incredibile risultato ottenuto da alcuni medici del Maryland. Salvata la vita a un uomo di 57 anni. Il figlio: “Questo è un miracolo”.

Un incredibile risultato è stato raggiunto dai medici dell’Università del Maryland, negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia è stato trapiantato il cuore di un suino in un corpo umano. Il maiale era geneticamente modificato e apparteneva a un esemplare di un anno, allevato con l’intento di farlo diventare un donatore per la ricerca scientifica.

Il paziente, un uomo di 57 anni chiamato David Bennett, era in fin di vita e ormai non c’erano più speranze di salvezza. Bennett non poteva ricevere il cuore di un altro essere umano. Si è provato, quindi, per la prima volta un esperimento simile. Le parole dell’uomo il giorno prima dell’intervento erano state queste: “O morire o fare questo trapianto. Voglio vivere. So che è un colpo nel buio, ma è la mia ultima scelta”.

L’operazione è stata eseguita dal dottor Barthley Griffith e ha avuto una durata superiore alle nove ore.

Stati Uniti, trapiantato il cuore di un maiale geneticamente modificato nel corpo di un uomo in fin di vita

Come ovvio che sia, è ancora presto per sapere se realmente l’operazione avrà avuto buon esito. Al momento, però, il risultato è eccezionale: David Bennett è vivo. Le prossime settimane saranno decisive, con i medici che terranno costantemente sotto osservazione il nuovo cuore del paziente.

Questa operazione è un risultato eccezionale nella ricerca scientifica per utilizzare gli organi degli animali come ultima chance. Il trapianto avvenuto è la conferma che un cuore di animale geneticamente modificato non ha un rigetto istantaneo in un corpo umano.

Ecco le parole del dottore e direttore scientifico Muhammad Mohiuddin: “Se funziona, ci sarà una scorta infinita di questi organi per i pazienti che soffrono”. Queste, invece, le parole del dottor David Klassen, medico a capo del trapianto nel Maryland: “Penso che si possa caratterizzare come un evento spartiacque”.

Una notizia incredibile. Essa potrebbe salvare tantissime vite e dare nuove speranze in ambito medico.