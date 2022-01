Lavezzi con Belen? Il Pocho risponde al gossip (e non la tocca piano)

Flirt fra Belen e Lavezzi? Queste voci hanno indispettito l’ex calciatore del Napoli, il quale ha commentato duramente su Instagram.

Belen Rodriguez ancora al centro del gossip sentimentale. In questi giorni Belen è in vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini. Sembrano sempre più fondate le notizie riguardanti una crisi fra la showgirl e Antonino Spinalbese, pochi mesi dopo la nascita della piccola Luna Marì.

Questa volta stanno rimbalzando voci di un avvicinamento all’ex calciatore di Napoli e Psg, Ezequiel Lavezzi. Queste notizie di gossip scandalistico hanno urtato la sensibilità di Lavezzi, il quale ha scritto queste parole su Instagram: “Non mi rompete i co…, sono felicemente fidanzato!”. Un duro attacco verso chi insinua tali notizie.

Il Pocho è fidanzato con la modella Natalia Borges e ha voluto smentire il presunto flirt con Belen Rodriguez.

Perché sono nate queste voci? Sia Belen sia il Pocho sono in vacanza sulle stesse spiagge della costa uruguaya. Questa cosa non sembrerebbe essere episodica per alcune riviste scandalistiche, che hanno messo in giro tali voci. Esse stanno facendo il giro del mondo e hanno indispettito moltissimo il Pocho.

Queste voci non sono nuove fra i due. Infatti, il settimanale ‘Chi’ anche nel 2019 mise in giro una presunta relazione fra il Pocho e Belen, anche in quel caso smentita. Anche in quell’occasione i due si trovavano in vacanza in Sudamerica.