Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventunesima giornata

Ventunesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Spettacolo fra Roma e Juve; l’Inter batte la Lazio.

Giornata scoppiettante in Serie A, con tantissime reti messe a segno. Domenica alle 12.30 il Milan si è imposto per 0-3 a Venezia, grazie alla doppietta di Theo Hernandez e alla rete di Ibrahimovic. Alle 14.30 il Sassuolo ha sommerso di gol i padroni di casa dell’Empoli per 1-5. Per gli ospiti a segno Scamacca e Raspadori, entrambi con una doppietta, e Berardi; gol della bandiera toscana firmato Henderson.

Il Napoli ha superato per 1-0 in casa la Sampdoria, grazie a un gol in semirovesciata di Petagna. Pioggia di gol in Udinese-Atalanta, terminata per 2-6 in favore degli uomini di Gasperini. Per la Dea in gol Muriel con una doppietta, Pasalic, Malinovskyi, Pessina e Maehle; Udinese in gol con l’autorete di Djimsiti e con Beto. Lo Spezia ha vinto 0-1 a Marassi, conquistando tre punti nel derby ligure contro il Genoa. Per i ragazzi di Thiago Motta a segno Bastoni.

Ventunesima giornata, la Juve vince in rimonta a Roma. L’Inter batte la Lazio e resta al comando

Spettacolo all’Olimpico fra Roma e Juventus. Giallorossi avanti 3-1 al 70° (gol di Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini; Dybala per la Juve) e rimontati e superati dai bianconeri in 7 minuti. Per i ragazzi di Allegri a segno Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. Nel finale Pellegrini ha sbagliato il rigore del possibile 4-4.

La capolista Inter ha sconfitto la Lazio 2-1 a San Siro. Nerazzurri a segno con Bastoni e Skriniar; i biancocelesti avevano momentaneamente pareggiato i conti con il solito Immobile. Importantissimo successo esterno per il fanalino di coda Salernitana sul campo del Verona. I campani si sono imposti per 1-2, beneficiando dei gol di Djuric e di Kastanos; a nulla è servito agli scaligeri il gol di Lazovic.

Lunedì alle 17 il Torino ha schiantato per 4-0 la Fiorentina, grazie a una doppietta di Brekalo e ai gol di Singo e Sanabria. Il turno si è chiuso martedì sera con la vittoria in rimonta del Cagliari sul Bologna per 2-1. Al gol di Orsolini su punizione hanno risposto prima Pavoletti e poi Pereiro.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 21ª GIORNATA: Venezia-Milan 0-3; Empoli-Sassuolo 1-5; Udinese-Atalanta 2-6; Napoli-Sampdoria 1-0; Roma-Juventus 3-4; Genoa-Spezia 0-1; Inter-Lazio 2-1; Verona-Salernitana 1-2; Torino-Fiorentina 4-0; Cagliari-Bologna 2-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41, Juventus 38, Fiorentina 32, Roma 32, Lazio 32, Empoli 28, Torino 28, Sassuolo 28, Bologna 27, Verona 27, Udinese 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 11.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Fiorentina) 16, Immobile (Lazio) 15, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Berardi 10 (Sassuolo), Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9.