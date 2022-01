Un “mostro” imprigionato negli scarichi: i residenti catturano a mani nude pitone lungo 5 metri

Dozzine di abitanti di un villaggio thailandese si sono accalcati per catturare un vero e proprio mostro lungo quasi 5 metri, un enorme esemplare di pitone rimasto bloccato in uno scarico

Momenti di incredulità e paura nella provincia thailandese di Phattalung: qui gli abitanti di un piccolo villaggio si sono radunati per osservare, e catturare, un enorme esemplare di pitone lungo quasi 5 metri e talmente largo da rimanere bloccato in uno scarico. Da libero il rettile avrebbe potuto divorare numerosi polli e maialini e anche per questo motivo si sono immediatamente adoperati per allontanarlo dal villaggio. Il serpente era stato avvistato il 7 gennaio da uno dei residenti mentre strisciava sulla strada: la donna che lo ha visto è scesa dalla sua auto e si è avvicinata per filmarlo. Tuttavia i fari del veicolo hanno attirato dozzine di abitanti che si sono accalcati per dare un’occhiata all’enorme rettile il quale, spaventato, ha cercato di scappare attraverso lo scarico ma il suo grosso colpo lo ha bloccato nel buco.

I residenti lo hanno afferrato ed estratto a forza dal buco

Per cercare di liberarlo sono state utilizzate corde e pezzi di bambù senza risultato. Come ultima risorsa gli abitanti hanno letteralmente afferrato il corpo del serpente cercando di trascinarlo fuori e dopo pochi istanti sono riusciti ad estrarlo. “Sono contento che siamo riusciti a tirarlo fuori e liberarlo” ha detto Nok Panthong, tra le persone presenti sul posto. “Se fosse rimasto qui avrebbe divorato i nostri animali”.