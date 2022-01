Elicottero medico con neonato a bordo si schianta accanto a una chiesa: “Tutti vivi, è un miracolo”

Si parla già di miracolo dopo quanto accaduto a Filadelfia in Pennsylvania dove un elicottero si è schiantato al suolo a pochi metri da una chiesa: nessuna delle quattro persone a bordo ha riportato ferite mortali

Sopravvivere allo schianto di un elicottero in strada, ad una manciata di metri da un edificio religioso. Il miracolo, di questo parlano residenti e soccorritori, è avvenuto in una zona residenziale periferica di Filadelfia dove il velivolo è precipitato evitando la rete elettrica e gli edifici prima di colpire la strada e scivolare, ormai ridotto ad un cumulo di lamiere, tra i cespugli appena fuori da una chiesa. L’elicotter era un mezzo medico e a bordo erano presenti quattro persone compreso un neonato che il team stava trasportando, come sottolineato dal sovrintendente di polizia di Upper Darby, Timothy M. Bernhardt in una conferenza stampa, nel corso della quale ha confermato che nessuno degli occupanti ha riportato ferite mortali; il che sembra davvero miracoloso osservando le immagini ed i filmati che mostrano cosa rimane dell’elicottero. Bernhardt ha aggiunto di essere ansioso di stringere la mano al pilota per aver effettuato di fatto una manovra salvavita che ha permesso di evitare il peggio e di non coinvolgere nessun passante.

Disastro elicottero medico: la drammatica testimonianza

Le squadre di soccorso si sono precipitate nei pressi della chiesa metodista unità di Drexel Hill nell’Upper Darby verso l’1 del pomeriggio dell’11 gennaio aiutando il pilota, due membri dell’equipaggio ed il neonato ad uscire dall’elicottero. Il piccolo è stato portato in ospedale mentre le autorità informavano la sua famiglia. Sul luogo dell’incidente un segnale di stop all’angolo è stato spezzato in due e l’eliottero è stato trovato su un fianco diviso in due pezzi. “È un miracolo, un miracolo assoluto, ecco cosa vedete dietro di me” ha detto Bernhardt. La Federal Aviation Administration ha avviato le indagini insieme al National Transportation Safety Board. Jerrell Saunders, 28 anni, è un testimone dell’incidente: ha detto che stava camminando dopo aver effettuato un lavoro di manutenzione in un condominio quando ha visto l’elicottero “fluttuare a ridotta altezza, come se stesse per atterrare su un palazzo”. È salito in auto per andare in un negozio di ferramenta e l’elicottero ha seguito la medesima direzione, poi lo ha visto colpire il suolo in mezzo alla strada e scivolare a terra fino a quando non si è fermato vicino alla chiesa.