La confessione: “Ho vinto 4 milioni alla lotteria, la mia famiglia non riceverà niente. Cosa ne pensate?”

“Sto facendo la cosa giusta?” È la domanda posta da un ragazzo di 24 anni agli utenti di Reddit, riguardante la sua decisione, dopo aver vinto l’incredibile somma di 4 milioni di sterline alla lotteria, di non destinare ai suoi familiari neanche un centesimo. L’anonimo giovane ha spiegato che lui e la moglie acquistano mensilmente un biglietto della lotteria ed in un’occasione è risultato vincente: “Abbiamo vinto ben 5,6 milioni di dollari: dopo aver saldato tutti i nostri debiti, mutui, prestiti e finanziamenti, ci sono rimasti 5 milioni di dollari, ovvero circa 3,6 milioni di sterline”. Il 24enne lavora nel settore finanziario e ha detto di essere consapevole che il 70% delle persone che vincono cifre altissime alla lotteria finiscono in bancarotta e di non aver intenzione di far parte di quella percentuale, aggiungendo di aver trovato la strategia per non dovre mai più tornare al lavoro.

Come ha investito i soldi vinti alla lotteria

“Quello che abbiamo fatto è stato investire tre milioni in una combinazione di fondi comuni di investimento, REIT e fondi azionari privilegiati per un approccio di ritorno estremamente stabile e senza rischi. Con gli altri due milioni abbiamo acquistato un complesso di appartamenti da cinque milioni di dollari che genera flussi di cassa e ci darà un alto rendimento a basso rischio”. Quando ha parlato per la prima volta alla sua famiglia di come investire il denaro ha pensato che sarebbero stati eccitati e felici per lui e la moglie ma non è esattamente la reazione che ha ricevuto. “Hanno iniziato a dire di spenderli per un enorme viaggio, che avrei dovuto pagare i loro debiti e non solo, io ho detto loro che non avrei dato loro questi soldi spiegando che 5 milioni sono tanti ma non abbastanza, e così si sono arrabbiati. Hanno detto che non ero il benvenuto in famiglia e che non avrei mai più dovuto parlare con loro”. A questo punto il 24enne ha chiesto su Reddit se stava facendo la cosa giusta o meno: “Non sei più il benvenuto in famiglia perché non hai dato loro i soldi? Nauseante” ha detto un utente. “Sarei solo felice che uno dei membri della mia famiglia potesse godersi la vita al di fuori della corsa al successo. La maggior parte di noi lavora fino alla morte” ha proseguito. Un terzo ha commentato: “La tua famiglia ti ha mostrato che il sangue non è più denso del denaro”.