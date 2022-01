Guai per il figlio di Vasco Rossi: condannato a un anno e dieci mesi per lesioni stradali e omissione di soccorso

Davide Rossi, figlio del famoso rocker, non avrebbe prestato soccorso verso due ragazze durante un incidente stradale.

Un incidente del 2016 è costato caro a Davide Rossi, figlio del famoso cantante Vasco Rossi. Il ragazzo è stato condannato a ben un anno e dieci mesi per omissione di soccorso e per gravi lesioni stradali verso due ragazze. Davide Rossi il 16 settembre 2016, in zona Balduina a Roma, ha causato un incidente stradale urtando una macchina, in seguito a un mancato rispetto di uno stop.

Il 35enne, figlio di Vasco e attore, ha colpito con la sua Audi una Fiat Punto condotta da Francesca Morelli e con a bordo l’amica, Rossella Nicoletti. L’impatto fu violento. Francesca riportò un trauma al collo, mentre Rossella la rottura di una costola.

Ecco le motivazione della condanna, letta dal giudice Valeria Cerulli: “Davide Rossi si è allontanato dalla scena al fine di sottrarsi all’identificazione e a eventuali rilievi del tasso alcolico o dell’assunzione di stupefacenti, senza minimamente curarsi delle condizioni delle ragazze occupanti l’auto investita, apparse in evidente stato di choc”.

Il figlio di Vasco Rossi è stato condannato per omissione di soccorso e per gravi lesioni stradali

Davide Rossi non si sarebbe, quindi, fermato allo stop e non avrebbe prestato soccorso alle ragazze. Insieme a lui nella sua automobile erano presenti altre tre persone, tra le quali la figlia della moglie di Carlo Vanzina.

La sentenza del giudice Valeria Cerulli è proseguita con questi termini: “Ha omesso di prestare qualsiasi soccorso, ancorché morale o psicologico, alle vittime, scioccate e chiaramente bisognose di sostegno, eludendo il dovere di prestare assistenza ai feriti e ha accettato consapevolmente il rischio che potessero aver riportato delle lesioni”.