TikToker dona il suo rene alla madre della fidanzata e poi viene lasciato: la storia shock – VIDEO

Uziel Martinez ha donato il rene alla madre della sua fidanzata. Quest’ultima lo ha lasciato e si è sposata con un altro uomo. Quanto c’è di vero?

Il protagonista di ciò che andremo è raccontare è un famoso tiktoker messicano, Uziel Martinez. Il ragazzo sta facendo parlare di sé per una storia davvero singolare. L’uomo avrebbe donato un rene alla madre della fidanzata. Una storia che sarebbe davvero eccezionale se non fosse che la fidanzata, senza essere minimamente riconoscente, lo avrebbe lasciato poco tempo dopo per sposarsi con un altro uomo.

“Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo”. Questa è la didascalia a corredo del video su Tik Tok dell’uomo messicano ‘tradito’.

Dona il rene alla madre della fidanzata e poi viene lasciato: l’assurda storia di un tiktoker messicano. Ma è tutto vero?

La ragazza, quindi, avrebbe lasciato Uziel Martinez per sposarsi con un altro uomo dopo appena un mese dall’incredibile atto di generosità.

Il post su Tik Tok sta facendo il boom di visualizzazioni (oltre 16 milioni). Sono molti gli utenti ad aver commentato sotto il video. C’è chi esprime rabbia verso la ragazza, chi si congratula col tiktoker e chi esprime anche qualche dubbio sulla verità dell’intera vicenda.

Uziel Martinez ha davvero donato il suo rene alla madre o è solo pubblicità? Molte persone sono dubbiose e hanno chiesto al ragazzo di mostrare la cicatrice, in modo da togliere qualsiasi dubbio.