Chiede consiglio al web dopo aver lasciato gli amici ‘inorriditi’: “Faccio 3 docce a settimana, è disgustoso?”

Una donna ha rivelato di fare solo tre docce a settimana lasciando gli amici inorriditi e dividendo il popolo del web

Dopo aver scoperto che i suoi amici facevano la doccia quotidianamente, una donna si è rivolta ad un forum per chiedere se la sua igiene personale fosse ‘disgustosa’ ricevendo commenti a dir poco eclatanti. Una sorta di confessione quella fatta da una donna che si è rivolta a Mumsnet per chiedere agli utenti se il fatto che si facesse la doccia solo tre volte a settimana la rendesse o meno una persona disgustosa, dopo che i suoi amici sono rimasti inorriditi dalle sue parole. La donna ha spiegato che si trovava fuori con gli amici quando la discussione ha iniziato a vertere sulle abitudini nel fare la doccia: “Stavo bevendo qualche drink con loro, siamo un mix di sole donne, genitori e non genitori. Un’amica ha detto che stava lottando per trovare il tempo per fare la doccia ogni giorno da quando ha avuto il suo bambino”.

Sbalordita dalle sue parole lei ha replicato: “Beh, io non faccio la doccia tutti i giorni e non ho figli appena nati” e a quel punto tutti gli amici l’hanno guardata con orrore. “Apparentemente anche le mamme con figli si facevano la doccia quotidianamente”. La donna, che ha due figlie, ha detto di lavorare part time e che ha senso per lei fare la doccia solo nei giorni nei quali va al lavoro, in totale tre volte alla settimana. “I miei giorni liberi consistono nel giocare o pulire casa, portare a spasso il cane, correre a scuola e parcheggiare. Farei una doccia extra se dovessi allenarmi, quando faccio l’amore o durante il ciclo. Anche alla mia bambina faccio il bagno tre volte a settimana”.

Le inaspettate risposte sul forum in cui ha chiesto consiglio

E a quel punto ha chiesto opinione agli utenti: “Personalmente – ha risposto una persona – trovo che tre volte alla settimana sia piuttosto triste, mi spiace”. “Sono una persona che fa la doccia tutti i giorni, non posso uscire di casa senza una doccia”. “Fai la doccia quando vuoi, se puzzi allora fanne una in più, in caso contrario a chi importa davvero quanto tempo passi a lavarti?”. “4 bambini, genitore single, doccia ogni giorno, lo fanno sempre anche quando erano neonati. Non uscirei di casa senza”. E c’è chi addirittura le ha detto di fare due doccie al giorno