Mamma 31enne va in shock anafilattico e muore due giorni dopo: “Non doveva mangiarlo”

Una madre con tre figli di 12, 9 e 3 anni ha perso la vita dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale. La sua allergia alle noci ha provocato uno shock anafilattico e due giorni dopo è deceduta

Una mamma single di tre figli è morta dopo aver subìto uno violento shock anafilattico a causa delle arachidi, lasciando orfani i suoi tre bambini di 12, 9 e 3 anni. Hanna Scigala, 31 anni, si trovava nella sua casa di Newcastle con i bambini quando intorno alle 21.30 del 4 gennaio la sua allergia si è innescata, rendendola incapace anche di sollevarsi da terra. Il figlio maggiore, terrorizzato, ha subito mandato un messaggio ai nonni che hanno chiamato i servizi di emergenza prima di precipitarsi nell’abitazione. Hanna è stata portata di corsa in ospedale in condizioni critiche ed è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver subìto un arresto cardiaco in ambulanza. Dagli esami effettuati nelle ore successive è emerso che non aveva più attività cerebrale e così, due giorni dopo, la sua famiglia ha preso la straziante decisione di darle l’ultimo saluto prima di disattivare il suo supporto vitale.

LEGGI ANCHE =>> Va dall’estetista e si ritrova con le labbra grandi 20 volte il normale per una reazione allergica

“È stato assolutamente straziante”, ha raccontato al Daily Mail Australia la sorella minore Stephanie di 21 anni. “Non potevo crederci, non riuscivo a credere che stesse respirando ancora solo grazie alla macchina e volevo solo dirle di svegliarsi”. La madre ha deciso di donare gli organi per salvare la vita di altre persone: Stephanie ha detto che la sorella sarebbe stata felice di sapere che attraverso la sua morte avrebbe potuto continuare a rendere il mondo un posto migliore. “Le piaceva aiutare le persone, era altruista”.

La raccolta fondi ha già raggiunto le 15mila sterline

Hanna gestiva una piccola impresa di pulizie ed è stata descritta come una persone “incredibilmente divertente e altruista, una lavoratrice seria e madre devota che amava i suoi figli più di ogni altra cosa”. Cresciuta con una grave allergia alle arachidi controllava meticolosamente gli elenchi degli ingredienti; la famiglia non è ancora sicura di cosa abbia provocato lo shock anafilattico e attende che il medico legale fornisca i risultati degli esami. Si ritiene che possa aver mangiato qualcosa di dolce dopo cena. I figli maschi di Hanna si trovano ora dai nonni mentre la figlia vivrà con il padre. È stata creata anche una pagina Gofundme che ha già raccolto 15mila sterline per aiutare la famiglia della donna a crescere i suoi figli.