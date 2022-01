Tremendo frontale vicino ad Amatrice: cinque feriti, due giovani in gravi condizioni

Sono tutti giovani i ragazzi coinvolti in un drammatico sinistro stradale avvenuto sulla statale Picente nella notte: due trasportati all’ospedale di Rieti in condizioni gravi

Sono ore da incubo per le famiglie dei ragazzi, tutti molto giovani, rimasti coinvolti e feriti in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 del 13 gennaio sulla strada statale Picente. Un frontale violentissimo tra due veicoli, verificatosi in località Collemagrone, frazione del comune di Amatrice, con cinque persone rimaste ferite, due delle quali trasportate in gravi condizioni all’ospedale di Rieti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Rieti provenienti dal distaccamento territoriale di Posta. Una elle due auto nello schianto si è capovolta e non è stato semplice liberare i ragazzi rimasti imprigionati nel veicolo, due dei quali, in condizioni ritenute più critiche, sono stati portati d’urgenza nel più vicino nosocomio.

La dinamica dei fatti, cosa può essere accaduto?

Dopo le operazioni di soccorso più urgenti i vigili del fuoco si sono occupati anche di mettere in sicurezza i due veicoli incidentati. I carabinieri del locale comando stazione di Borgona sono arrivati per effettuare tutti i rilievi del caso ed iniziare a lavorare alla dinamica esatta dei fatti accertando eventuali responsabilità. Come mostrato nelle immagini realizzate dai vigili del fuoco, a terra era presente la neve e non è da escludere che il tratto stradale, a causa delle bassissime temperature di questi giorni, potesse essere ghiacciato.