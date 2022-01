Auto si schianta e viene infilzata dalla ringhiera del ponte: gravissimo il conducente

un 51enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo che l’auto da lui guidata è stata infilzata da una ringhiera che ha trapassato il parabrezza sfondandolo

Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dal Veneto dove in seguito ad un incidente stradale un’auto è stata letteralmente infilzata e quasi completamente trapassata dallo spuntone di una ringhiera, con conseguenze drammatiche. Lo schianto è avvenuto in località San Germano dei Berici: un veicolo condotto da un 51enne residente nella zona è finita, per ragioni ancora da chiarire, contro la struttura del ponte e nell’impatto lo spuntone della ringhiera ha sfondato il parabrezza colpendo e ferendo gravemente l’uomo alla guida. La scena che i vigili si sono trovati davanti è stata assolutamente sconvolgente e molto più simile alle immagini di un film d’azione che alla realtà.

Le operazioni di soccorso sono durate oltre due ore

Lo schianto si è verificato nella serata di venerdì a Va Liona, in provincia di Vicenza. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno preso in cura l’uomo trasportandolo in codice rosso e con la massima urgenza in ospedale. Ma per estrarlo dall’abitacolo senza peggiorare la situazione i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare pazientemente e con la massima concentrazione. Dopo il trasporto al nosocomio inoltre hanno continuato a lavorare: le loro operazioni di soccorso, come sottolineato dal Gazzettino, si sono concluse dopo circa due ore. Il 51enne versa in condizioni gravi e al momento la prognosi resta riservata.