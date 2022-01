Il racconto di una modella: “Pensavo di aver incontrato l’uomo dei sogni, poi sua moglie mi ha contattata”

Dopo un romantico incontro sulla spiaggia con un uomo misterioso, una donna ha deciso di chiedere aiuto ai follower su TikTok, facendo una scoperta che l’ha spiazzata

Una modella credeva, durante una giornata di sole in spiaggia, di aver incontrato l’uomo dei suoi sogni ma sfortunatamente l’incontro da favola non ha avuto gli sviluppi che si sarebbe aspettata e nemmeno un lieto fine. Mica Renee, statunitense, ha incrociato lo sguardo di un uomo di Detroit mentre si trovava in vacanza a Miami: un incontro da film, con il rahazzo che è entrato in acqua per raggiungerla e presentarsi e, dopo uno scambio di battute le ha lasciato il suo numero. Ma la ragazza si è dimenticata di salvare il numero sul suo telefono, pertanto l’unico modo per identificare il potenziale uomo della sua vita era quello di sfruttare i social ed un breve video realizzato da un’amica, che li mostrava divertirsi insieme nell’oceano. Determinata a saperne di più sull’uomo la modella si è rivolta ai suoi follower su TikTok dicendo che contava su di loro per svelare il mistero e dicendo, in modo ironico, “speriamo che non sia sposato”.

L’epilogo infelice: “Ho scoperto che è sposato, non lo contatterò”

Purtroppo non è andata a finire bene: gli utenti sono riusciti a risalire alla sua identità ma non solo era sposato, la moglie dell’uomo ha anche contattato Mica dopo aver visto quel filmato. “Ero a Miami nell’oceano ed un’amica mi stava fotografando quando lui è venuto da me e si è presentato, poi siamo usciti dall’oceano, mi ha dato il suo numero che pensavo di aver salvato ma non l’ho fatto. Purtroppo l’aggiornamento è che è davvero sposato e dunque non lo contatterò”. Mica si è anche scusata con la moglie la quale le ha detto che non era lei quella da incolpare, riconoscendo con comprensione che l’unico nel torto in quel video era proprio suo marito. Ha anzi ringraziato Mica per aver pubblicato il filmato osservando che “tutto ciò che viene fatto al buio verrà sempre alla luce”. I follower della modella si sono detti contenti del sostegno reciproco tra le due donne, entrambe ingannate dall’uomo. “Sono contento che abbiate affrontato la cosa con maturità e rispetto” ha scritto un utente mentre un altro follower ha aggiunto: “La risposta della moglie è stata molto rispettosa”.