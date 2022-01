Sondaggi politici, PD sempre avanti: Meloni e Salvini appaiati, M5S sotto il 15%

Le forze politiche sono tutte impegnate nell’importantissima partita del Quirinale.

Tra pochi giorni, infatti, conosceremo il nome del nuovo Presidente della Repubblica: il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento per lunedì 24 gennaio, giorno in cui avverrà la prima votazione.

Le varie mosse dei partiti in questo appuntamento ormai imminente non sembrano comunque spostare molto in termini di sondaggi. Stando a quanto rilevato da Euromedia Research, infatti, al primo posto tra le preferenze politiche degli italiani c’è sempre il Partito Democratico, seguito a distanza da Fratelli d’Italia e Lega.

Il sondaggio vede il PD al 21,5%, mentre il partito sovranista guidato da Giorgia Meloni è fermo al 18,5%, ben 3 punti in meno della forza politica del segretario Enrico Letta. Anche la Lega viene data al 18,5%: sembrano davvero finiti i tempi d’oro per il Carroccio e per Matteo Salvini.

Azione di Carlo Calenda supererebbe la soglia di sbarramento

Non può esultare nemmeno il Movimento 5 Stelle, che viene dato al 14,8% da Euromedia Research. Forza Italia resta molto distante, nonostante la possibile candidatura di Silvio Berlusconi a Presidente della Repubblica: la sua “creatura” non va oltre l’8,8%.

Tra i partiti minori solo Azione di Carlo Calenda riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento (3,2%), mentre Articolo 1 – MDP e Italia Viva vengono dati rispettivamente al 2,3 e al 2,2%.

In caso di ritorno al voto (uno scenario possibile se Draghi salisse al Colle, ndr), il centrodestra conquisterebbe il 45,8% delle preferenze, mentre il centrosinistra (PD, M5S, Art.1 e Sinistra Italiana) si fermerebbe al 40,5%: tuttavia, con l’ausilio di forze come +Europa, Azione e Verdi il centrosinistra arriverebbe intorno al 47% dei voti.