Vola dalla finestra dell’ospedale dopo la visita e muore sul colpo, infermiere sconvolte: cosa è successo?

Si indaga sulla tragedia avvenuta all’ospedale Inrca di Osimo: un 92enne ricoverato in chirurgia generale è precipitato da una finestra. Si teme il suicidio

Lo avevano visitato pochi minuti prima, in seguito ad un intervento e si trovava ricoverato in chirurgia generale. Ma è stato trovato a terra, fuori dall’ospedale, dopo essere precipitato dalla finestra della sua stanza. La tragedia è avvenuta all’ospedale Inrca di Osimo e riguarda un 92enne, morto sul colpo dopo un volo di diversi metri avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Stando alla ricostruzione l’anziano paziente era stato visitato dal personale sanitario non molto tempo prima del volo fatale: quando sono rientrati nella stanza hanno trovato la finestra aperta e del 92enne non c’era traccia.

LEGGI ANCHE =>> Mamma e figlia muoiono a cinque ore di distanza l’una dall’altra: ricoverate nello stesso ospedale

Le possibili cause della tragedia

Una volta che si sono affacciate alla finestra rendendosi conto di quanto fosse successo, le infermiere del reparto nel quale era ricoverato hanno immediatamente allertato i carabinieri di Osimo, il personale ospedaliero ed il 118 ma i soccorsi si sono rivelati vani: i primi ad intervenire sono stati proprio gli operatori sanitari del nosocomio ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso, troppo gravi i traumi riportati. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire alle cause della tragedia, ascoltando il personale dell’ospedale che con l’uomo ha avuto a che fare. L’ipotesi più plausibile al momento è quella del suicidio, un gesto volontario originato probabilmente da un momento di forte disperazione o di depressione.