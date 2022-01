“Abbiamo visto un Ufo in pieno giorno”: marito e moglie vanno dai carabinieri con le prove alla mano

Due coniugi hanno affermato di aver visto un oggetto volante non identificato recandosi dalle forze dell’ordine e descrivendo nei minimi particolari il loro avvistamento. È accaduto in Sicilia

Storia curiosa e particolare quella che arriva dalla provincia di Palermo, in Sicilia e che riguarda due coniugi, marito e moglie, i quali hanno affermato di aver visto un Ufo. La coppia, che risiede a Bolognetta, piccolo comune della provincia, si sono addirittura recati dai Carabinieri, prove alla mano, per raccontare quanto loro accaduto: ai militari della compagnia di Misilmeri hanno detto di essere sicuri che si trattasse di un oggetto volante non identificato e hanno forito loro una descrizione dell’avvistamento, spiegando che si trattava di una sorta di cometa con una scia bianca che a più riprese è spuntata nel cielo nonostante in quel momento il tempo fosse nuvoloso.

I militari: “Il contenuto delle immagini sarà valutato”

L’avvistamento sarebbe avvenuto proprio nelle campagne vicine alla loro abitazione. Temendo di essere considerati ‘pazzi’ o di essere mandati via dalle forze dell’ordine, hanno portato con loro un video mostrato ai militari nel quale avrebbero ripreso la scia luminosa che più volte compare e scompare in cielo. Come sottolineato dal comando provinciale le immagini del filmato, girato con un cellulare la mattina di venerdì 14 gennaio “saranno valutate così come previsto dalle procedure”.