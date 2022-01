Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 16 gennaio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 16 gennaio 2022.

Primo appuntamento del nuovo anno con “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio accoglierà in studio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 16 gennaio 2022

Per parlare di attualità ed emergenza COVID-19, interverranno il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, Roberto Burioni, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Elio Germano, nelle sale con il film “America Latina”, Ficarra e Picone, protagonisti della serie comedy “Incastrati”, di cui sono anche registi.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Nek, nelle librerie con “A mani nude”, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti di “Monterossi – La serie” in streaming dal 17 gennaio, Ale e Franz e Maurizio Ferrini.

Maria Rita Gagliardi