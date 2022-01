Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 16 gennaio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 16 gennaio 2022.

Come ogni domenica, a partire dalle 14:00 in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi”, torna “Domenica In”. Ecco il lungo parterre di ospiti protagonisti della puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 16 gennaio 2022

Anche questa domenica, la puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato a all’emergenza COVID-19. Per parlare dell’argomento, saranno presenti in studio il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano e il cantante Al Bano. In collegamento, invece, saranno presenti il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il professore Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti. Si passerà, poi, al ricordo del calciatore Paolo Rossi con la moglie Federica Cappelletti, che ha scritto da poco il libro dal titolo “Per sempre noi due”, dall’ex direttore di Rai sport Marino Baroletti e dal compagno di squadra Antonio Cabrini.

Serena Rossi sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata, e promuoverà la nuova fiction targata Rai, che la vede protagonista, “La sposa”, in onda su Raiuno a partire da questa sera in prima serata. In attesa del prossimo “Festival di Sanremo”, torna il talk show dedicato alla kermesse canora con Alba Parietti, l’ex signorina buonasera Gabriella Farinon e Marino Bartoletti. Inoltre, Al Bano, Bobby Solo e Fausto Leali canteranno alcuni loro brani iconici della manifestazione canora più importante d’Italia.

Maria Rita Gagliardi