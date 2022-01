Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventiduesima giornata

Ventiduesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter pareggia a Bergamo; clamoroso stop interno del Milan contro lo Spezia.

Il ventiduesimo turno di Serie A si è aperto con la vittoria in rimonta per 1-2 del Torino ai danni della Sampdoria. Blucerchiati in vantaggio con Caputo, ma raggiunti e superati dalle reti di Singo e Praet. La Lazio di Sarri si è imposta con un secco 0-3 a Salerno. Per i biancocelesti a segno Immobile con una doppietta e Lazzari. Tre punti in cassaforte anche per la Juventus, che ha superato per 2-0 in casa l’Udinese. Per i ragazzi di Allegri a segno Dybala e McKennie.

Alle 12.30 di domenica il Verona ha battuto 2-4 il Sassuolo al Mapei Stadium. Per gli scaligeri a segno Barak con una fantastica tripletta e Caprari; per il Sassuolo in gol Scamacca e Defrel.

Ventiduesima giornata, pari senza reti fra Atalanta e Inter. Il Milan perde in casa contro lo Spezia

Venezia ed Empoli hanno pareggiato per 1-1 nella sfida di domenica alle 15. Vantaggio ospite firmato Zurkowski e pari dei veneti di Okereke. Alle 18 la Roma ha superato il Cagliari di misura per 1-0, grazie a un rigore del neo acquisto Sergio Oliveira. In serata il big match fra Atalanta e Inter è terminato sul risultato di 0-0. Molte occasioni da gol da una parte e dall’altra, ma i due portieri sono stati gli assoluti protagonisti della partita.

Venendo alle sfide del lunedì, clamoroso stop interno del Milan contro lo Spezia. I liguri si sono imposti per 1-2 in rimonta. Iniziale vantaggio rossonero con Leao e rimonta dello Spezia firmata dai gol di Agudelo e Gyasi. Il Napoli, grazie a una doppietta di Lozano, vince 0-2 a Bologna. Nell’ultimo match del turno, scorpacciata di gol per la Fiorentina che schianta il Genoa per 6-0. Per i Viola in gol Biraghi con una doppietta, Odriozola, Bonaventura, Vlahovic e Torreira.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 22ª GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2; Salernitana-Lazio 0-3; Juventus-Udinese 2-0; Sassuolo-Verona 2-4; Venezia-Empoli 1-1; Roma-Cagliari 1-0; Atalanta-Inter 0-0; Milan-Spezia 1-2; Bologna-Napoli 0-2; Fiorentina-Genoa 6-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 50, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42, Juventus 41, Lazio 35, Roma 35, Fiorentina 35, Torino 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Spezia 22, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 11.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 17, Vlahovic (Fiorentina) 17, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Berardi 10 (Sassuolo), Zapata (Atalanta) 9, Joao Pedro (Cagliari) 9, Scamacca (Sassuolo) 9.