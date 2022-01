12enne amato da tutti muore in un tragico incidente stradale: stava andando a giocare una partita di calcio

Sono distrutti dal dolore i familiari di Ted Vines, un ragazzino di 12 anni passeggero di un’auto che si è schiantata nel Lincolnshire e che è deceduto nel grave incidente

Morire a soli dodici anni in un terribile incidente stradale. È terribile quanto accaduto ad un brillante studente 12enne, appassionato di calcio, che stava andando a giocare una partita di football della Sunday League quando l’auto a bordo della quale si trovava si è tragicamente schiantata. Il grave sinistro è avvenuto domenica mattina vicino a Bardney, nel Lincolnshire, Regno Unito e la giovane vittima è Ted Vines, la cui famiglia è intervenuta in queste ore per rendergli uno straziante tributo. Ted era passeggero del veicolo che si è scontrato violentemente con un altro mezzo ed è stato dichiarato morto sul posto: il 12enne di Alford stava raggiungendo Branston per giocare un match con l’Alford under 12, come confermato da Grimbsby Live. La tragedia si è verificata sulla B1190, vicino a Bardney, intorno alle 9.48 del 16 gennaio coinvolgendo una Mercedes Benz A220 e una Ford Galaxy, entrambe di color argento: Ted sedeva a bordo della Gord Galaxy.

L’appello della polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente

“Ted era amato da tutti – hanno detto genitori e familiari tra le lacrime – era felice, divertente e brillante. Aveva così tante persone che lo amavano. Domenica stava andando a giocare a calcio per l’Alford under 12 a Branston dato che faceva parte di quella squadra. Ovunque andasse Ted faceva amicizia, era una persona speciale della comunità, per tutti”. Il conducente della Mercedes è stato portato in ospedale per essere curato. Un agente della polizia del Lincolnshire ha rivolto un appello pubblico: “Eventuali testimoni o chiunque abbia filmati dashcam relativi alla collisione tra i due veicoli, o abbia qualsiasi tipo di informazion, contatti la polizia al numero 101 citando l’incidente 141 del 16 gennaio”.