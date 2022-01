Disastri di nozze imbarazzanti: torta nuziale a tre livelli da 540 euro cade a terra durante il taglio

Ad una coppia di sposi è accaduto quello che molte coppie temono al loro matrimonio: la loro costosissima torta di nozze è collassata a terra per un cedimento del tavolo, proprio mentre la stavano tagliando davanti agli ospiti

Nei giorni antecedenti il proprio matrimonio la maggior parte delle spose si innervosisce nel verificare che ogni dettaglio sia a posto e che tutto venga fatto in

tempo, dalla prova dell’abito da damigella alla consegna della torta nuziale. Tuttavia normalmente vi è sempre un lieto fine, ma non è il caso di Chloe Bailey, che

si è trovata davanti ad uno degli ‘spettacoli’ più temuti da qualsiasi sposo. Ovvero la distruzione della sua splendida torta di nozze a tre livelli. Chloe, 30 anni,

aveva disegnato la torta con le sue stesse mani ed era semplicemente perfetta, oltre ad essere costata una sproposito, ovvero 450 sterline, circa 540 euro. Tuttavia,

nel momento più atteso del ricevimento, ovvero quando lei ed il marito Aaron stavano tagliando la splendida torta, una parte delle gambe del tavolo si è piegata e la

torta è lentamente scivolata verso terra per poi ‘precipitare sul pavimento’, come raccontato dagli ospiti del matrimonio che si trovavano nella sede del Northbrook

Park a Farnham e che hanno assistito alla scena con orrore.

“Avevamo speso 100 sterline per farla portare sul posto in sicurezza”

“Tutti i nostri ospiti si sono come congelati dall’imbarazzo e dalla tristezza e sono rimasti in silenzio aspettando di vedere le nostre reazioni, in particolare la mia sapendo quanto tempo avevo dedicato a quella torta. Fortunatamente l’abbiamo presa sul ridere e poco dopo le mie damigelle si sono precipitate sulla pista da ballo per raccogliere gli amaretti mentre uno dei testimoni dello sposo ha raccolto la torta. Siamo riusciti a rimontare i tre livelli e a salvarne la maggior parte, e alla fine è comunque piaciuta a tutti: era deliziosa”. Al ricevimento era peraltro presente una fotografa di matrimoni, Alisa Roberts, che stava catturando l’emozionante momento e che ha scattato una fitta serie di foto dell’istante nel quale la torta cade, portando così gli sposi a rivivere quel momento come se stesse accadendo al rallentatore. Nel ricordare quel momento Chloe ha rivelato: “Ironia della sorte, avevamo addirittura speso 100 sterline in più perchè la torta venisse portata sul posto in sicurezza”. Questa è solo una delle storie di disastri nuziali raccontati da The Wedding Travel Company, che rivela una serie di incidenti esilaranti o terrificanti, che possono rappresentare anche un elemento utile per coloro che stanno pianificando i loro matrimoni, affinchè possano evitare il peggio.