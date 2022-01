Ferrari Enzo da oltre 2 milioni di euro distrutta in un incidente: potrebbe essere irrecuperabile

Potrebbe non essere recuperabile la Ferrari Enzo andata quasi completamente distrutta in un grave incidente stradale in Olanda. È un’auto in edizione limitata e vale tra i 2 e i 3 milioni di euro

Sono immagini che fanno male agli appassionati di motori, un vero colpo al cuore per i fan delle ‘Rosse’, quelle che arrivano dalla zona di Baarn, cittadina olandese a circa 40 chilometri da Amsterdam. È qui che una Ferrari Enzo, autovettura coupé prodotta dall’omonima casa automobilistica in occasione dei 55 anni di attività della casa di Maranello nel 2002 fino al 2004 in soli 399 esemplari, è rimasta coinvolta in un brutto incidente andando quasi completamente distrutta. Si tratta di un veicolo che, con basso chilometraggio, ha un valore compreso tra i 2 ed i 3 milioni di euro ma ciò che preoccupa ancora di più è il fatto che recuperare i pezzi di ricambio di un’auto del genere non è per nulla semplice e potrebbe essere addirittura impossibile trattandosi di una delle Rosse più rare e costose della storia. Fortunatamente il conducente è uscito illeso dalla Ferrari ma resta dunque da capire se potrà essere riparata.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

Alcune foto del veicolo sono state pubblicate sul profilo Instagram Jeffrey De Ruiter Photography, e hanno rapidamente fatto il giro dei forum dedicati alla Ferrari, sui quali gli utenti hanno cercato di interrogarsi in merito alla dinamica dei fatti. L’auto avrebbe perso aderenza sull’asfalto viscido e freddo dopo aver lasciato l’autostrada N221 finendo contro un albero dal lato del passeggero. Le due ruote sul lato destro sono state sbalzate via, gli airbag sono scoppiati e la carrozzeria ha riportato molti danni. Si ritiene che l’auto fosse in fase di collaudo dato che sono state rinvenute delle targhe prova sul luogo dell’incidente, e probabilmente al volante c’era un meccanico di una vicina concessionaria Ferrari. Adesso il futuro di questo splendido e costosissimo veicolo è a rischio.