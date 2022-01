Quartiere residenziale abbandonato e fatiscente diventa famoso grazie ad un video virale di TikTok

Case con finestre e porte sbarrate da anni, sporcizia e abbandono. Grazie ad un filmato, un quartiere abbandonato di Liverpool è diventato ‘famoso’ nonostante la situazione di degrado

Un filmato che mostra lo stato di un quartiere residenziale della città di Liverpool ha collezionano milioni di visualizzazioni facendo diventare ‘famosa’ una zona della città sulla quale nessuno aveva in precedenza posato gli occhi. Si tratta di Primrose Court, un tipico quartiere cittadino in una strada chiusa con casette basse, che giace in stato di abbandono da tempo: vi sono abitazioni con finestre e porte sbarrate, rifiuti e detriti, i giardini sono colmi di spazzatura ed in stato di abbandono ed il contesto sembra più simile alla scenografia di un film horror-zombie che alla realtà. Nel video si sente una voce fuori campo dire: “Guarda lo stato fo****o di questa strada a Liverpool” mentre la musica del film horror Dead Silence accompagna le riprese. I residenti che vivono nella zona hanno affermato di temere per la loro sicurezza a causa delle bande che hanno dato alle fiamme le case e appiccato incendi nelle strade. La criminalità sommata al vandalismo hanno provocato l’allontanamento di molte persone dall’area con il risultato di uno stato di abbandono crescente mese dopo mese.

LEGGI ANCHE =>> Donna trovata morta in un villaggio abbandonato sepolto dalla vegetazione: uccisa da una lastra di cemento

“Mi sento insicuro – ha affermato un residente a ECHO – c’è una banda che non vuole che quest’area migliori. Le persone portano qui i loro rifiuti e accendono fuochi, non posso descriverlo senza che lo si veda. Cerco una vita sicura, non guai, ogni giorno vado a lavorare e pago le bollette”. C’è chi qui si è trasferito e poi è andato via dopo un paio di mesi perchè non si sentiva al sicuro. “Sono belle case ma per qualche ragioni queste persone non vogliono che vi sia un miglioramento in questa zona”. I problemi a Primrose Court sembrano essere iniziati in seguito al fallimento di due società private prima che i lavori fossero completati. Non sono dunque stati installati elementi chiave per un quartiere cone l’illuminazione stradale, marciapiedi ed altro.

La via è chiusa e manca l’illuminazione: questo ha incentivato gli atti vandalici

“È stato bello quando mi sono trasferita qui – ha detto una donna che ha lasciato il quartiere sette anni dopo – erano case adorabili, ma intorno a giugno 2018 la situazione è drasticamente peggiorata”. Sono iniziati gli atti vandalici contro le case e lo stato di degrado è aumentato giorno dopo giorno. Anche confrontando le immagini di Google Street View del 2012 e del 2019 si può notare come molte abitazioni siano state abbandonate e al posto dei vetri delle fineste o delle porte vi siano lastre di compensato. A rendere lo scenario ancor più incredibile il fatto che gli altri quartieri nei paraggi siano tutti in buone condizioni e puliti.Gli attuali e pochi residenti rimasti si aspettano un intervento del comune almeno per il completamento dell’illuminazione e l’installazione di telecamere a circuito chiuso. Ma purtroppo il comune non possiede alcun alloggio e non è in grado di appropriarsi di proprietà private ed i costi per i lavori aumentano anno dopo anno.