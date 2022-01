Studio in un magazzino, collaboratori in nero, nessuna laurea e agenda fitta di clienti: scoperto un falso dentista

Un falso dentista è stato scoperto, insieme a due collaboratori in nero, in un magazzino adibito a studio. Operava sui pazienti con un diploma e senza nessuna autorizzazione

Utilizzava un magazzino come ‘studio dentistico’, si avvaleva di collaboratori in nero e non aveva nè la laurea in odontoiatria nè risultava iscritto all’albo dei dentisti. È quanto accertato dai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo che insieme all’Asp hanno scoperto e denunciato un falso dentista ed il suo studio, assolutamente non in regola, che l’uomo aveva allestito dentro ad un magazzino ubicato nel quartiere Boccadifalco. Dopo la scoperta sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso ed è emerso che il finto dentista, sorpreso in flagrante mentre prendeva l’impronta dentaria ad un paziente, operava senza laurea ed abilitazione in odontoiatria.

LEGGI ANCHE =>> Mia moglie aggredita da un negro;, la frase shock di un dentista

Alle fiamme gialle il falso dentista ha mostrato un diploma

Le fiamme gialle hanno chiesto all’uomo tali documenti insieme alla certificazione ambientale, ma lui ha esibizo esclusivamente il diploma di istruzione professionale ad indirizzo odontotecnico. Questo titolo permette unicamente la realizzazione di protesi e non interventi sui pazienti. A rendere ancora più agghiacciante la scoperta, il fatto che l’agenta degli appuntamenti risultava fitta di contatti e prenotazioni, ma non solo. Nel finto studio-magazzino erano presenti numerosi anestetici, tamponi ed aghi che solitamente i dentisti utilizzano nelle pratiche odontoiatriche di routine. A complicare ulteriormente la situazione per l’uomo, il fatto che insieme al falso dentista erano presenti anche un segretario ed un assistente alla poltrona privi di regolare contratto e dunque, di fatto, operanti in nero.