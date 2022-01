Risparmia abbastanza soldi per andare in pensione a 26 anni: “Vi rivelo le 3 regole per riuscirci”

Tori Dunlap, blogger statunitense, ha pubblicato un video nel quale rivela le tre regole alle quali si è attenuta per incrementare le sue finanze al punto da renderla in grado di andare in pensione a 26 anni e vivere di rendita

Si può smettere di lavorare a 26 anni e vivere di rendita il resto della propria vita facendo affidamento unicamente sui propri risparmi? A quanto pare si e una persona che ci è riuscita ha deciso di rivelare le tre regole alle quali si è attenuta per raggiungere questo risultato. Si tratta di Tori Dunlap, blogger esperta nella gestione del denaro ed influencer di TikTok con milioni di follower. A quell’età la maggior parte delle persone, di questi tempi, non pensa neanche alla pensione, un miraggio lontano e sempre più spesso irraggiungibile. Ma in un video la giovane statunitense ha spiegato come è riuscita a raggiungere un obiettivo per molti irraggiungibile, racimolando la bellezza di 6 milioni di dollari per poter vivere, se lo vorrà, di rendita per il resto della sua vita.

“Sono finanziariamente indipendente – ha detto sulla sua pagina herfirst100k – questo significa che non dovrà lavorare mai un giorno in vita mia se non lo vorrò. Ecco i tre modi in cui l’ho fatto accadere e come puoi farlo anche tu. Ho iniziato ad investire il prima possibile. Ora nel mio lavoro di esperta di denaro dico sempre alle persone che il giorno migliore per iniziare a investire è oggi perchè così non dovrai aspettare di iniziare domani. Hai il tempo dalla tua parte quindi inizia a investire se non l’hai fatto”.

“Ho spinto oltre il mio 9-5, così mi sono arricchita”

“La seconda cosa che ho fatto, quando lavoravo in azienda, è statao di negoziare il mio stipendio ogni singola volta. Non sono mai rimasta in aziende che non mi hanno ricompensato in modo equo”. “E terzo, ultimo ma non meno importante, questo adorabile ‘affare’ a sette cifre che possiedo – facendo riferimento al suo canale tiktok che conta oltre 2 milioni di follower – era un’attività secondaria. Ho spinto oltre la normale routine lavorativa 9-5, il che significa che sono stata in grado di mettere da parte tutti i guadagni extra“. Tori ha aggiunto di non essere ancora intenzionata a ritirarsi ma che è una bella sensazione sapere che, se lo volesse, potrebbe farlo in qualsiasi momento. Ma in questa decisione occorre comunque tenere conto anche dello stile di vita che si desidera avere vivendo di rendita. La Pensions & Lifetime Savings Association (PLSA) stima che avresti bisogno di un budget annuale di 10.900 sterline per andare in pensione con standard minimi come persona single e 16.700 sterline in coppia.