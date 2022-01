Serie A, dove vedere la ventitreesima giornata di campionato in tv?

La ventitreesima giornata di Serie A al via stasera con Verona-Bologna. Grande attesa per la sfida fra Milan e Juve in programma domenica sera.

Tutto pronto per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Si parte questa sera con il match fra Verona e Bologna. Sabato si disputeranno tre partite. Alle 15 il Genoa ospita allo Stadio Marassi l’Udinese. La capolista Inter riceve a San Siro il Venezia. Sfida importante alle 20.45, quando la Lazio di Sarri aspetta all’Olimpico l’Atalanta di Gasperini.

Domenica alle 12.30 il Cagliari ospita la Fiorentina di Italiano. Tre le sfide in programma in contemporanea alle ore 15: il derby campano Napoli Salernitana, Torino-Sassuolo e Spezia-Sampdoria. Alle 18 la Roma di Mourinho è di scena a Empoli. Tutta l’attenzione di giornata, però, è rivolta al big match fra Milan e Juventus delle ore 20.45.

Questo è il programma completo di questa giornata. Napoli-Salernitana e Inter-Venezia sono a rischio rinvio per i molti casi di positività al Covid presenti nelle due squadre ospiti. Il nuovo protocollo della Serie A prevede che con 9 giocatori positivi scatti lo stop a tutta la squadra. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Serie A, ventitreesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della ventitreesima giornata di Serie A: