Sondaggi politici, il PD tiene a distanza FdI e Lega: male il M5S. In caso di voto centrodestra davanti

A pochi giorni dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, torna la Supermedia di YouTrend elaborata per AGI che ci permette di capire meglio le attuali preferenze politiche degli italiani.

Stando all’ultimo sondaggio, infatti, in testa c’è sempre il Partito Democratico, che perde qualcosina rispetto alla scorsa rilevazione (due decimi di punto, per l’esattezza) ma mantiene saldamente il comando. Se si votasse oggi, il PD conquisterebbe il 21,1% dei voti, quasi un punto in mezzo in più di Fratelli d’Italia.

La forza sovranista guidata da Giorgia Meloni resta seconda e guadagna un decimo di punto rispetto alla Supermedia dello scorso 30 dicembre. FdI viene infatti data al 19,7%, ben distante dagli alleati di coalizione della Lega.

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, PD sempre avanti: Meloni e Salvini appaiati, M5S sotto il 15%

Il Carroccio, in calo di consensi ormai da molto tempo, deve accontentarsi della terza posizione. Rispetto alla scorsa rilevazione, il partito del segretario Matteo Salvini perde quasi mezzo punto e si ferma al 18,6%.

Chi sta peggio, stando alla Supermedia di YouTrend, è il Movimento 5 Stelle, in calo addirittura dell’1,2% rispetto allo scorso sondaggio. Attualmente, in caso di ritorno al voto, i pentastellati otterrebbero “solo” il 14,2%, ben diciotto punti in meno rispetto allo strepitoso exploit delle elezioni politiche del 2018.

In caso di ritorno al voto centrodestra davanti al centrosinistra

Forza Italia è in leggera crescita e passa dall’8,1% all’8,3%, forse anche per via della possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale (che tuttavia sembra svanire in queste ultime ore).

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, PD sempre primo: Meloni e Salvini inseguono. Risale il Movimento 5 Stelle

La federazione tra Azione e +Europa, ufficializzata la scorsa settimana, viene data al 4,8%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi ottiene un modesto 2,1%.

In caso di ritorno al voto, il centrodestra unito (Lega, FdI e Forza Italia) conquisterebbe il 46,6% delle preferenze; l’eventuale coalizione di centrosinistra, composta da PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1 – MDP, arriverebbe invece al 38,7%. Tuttavia, con l’aggiunta della federazione Azione/+Europa e dei Verdi, il centrosinistra raggiungerebbe il 45,4%.