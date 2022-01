Uomo ‘combatte’ contro un orso sul portico di casa per proteggere i suoi cani: il video dell’attacco

Ha dell’incredibile quanto ripreso dalla telecamera nel campanello di casa di un uomo che si è trovato davanti ad un orso e ha dovuto lottare contro l’animale per evitare che attaccasse i suoi cani

Ritrovarsi da un momento all’altro faccia a faccia con un orso sul portico di casa. La disavventura è capitata ad un uomo nella sua abitazione a Daytone Beach in

Florida ed è stata catturata dalla telecamera di sicurezza che molti americani hanno all’interno del campanello posto all’ingresso. Le immagini hanno

dell’incredibile: Walter Hickox si trovava nel portico di casa con i suoi cani quando improvvisamente l’orso ha cercato di attaccare uno degli animali salendo dalle scalette di accesso, come riportato dall’emittente locale Wftv. Nel video si vede l’uomo agire rapidamente: senza pensarci su nemmeno un secondo sbarra letteralmente la strada all’orso cercando di spaventarlo a mani nude e con indosso solo una t-shirt. Poi, dopo averlo allontanato di alcuni centimetri, afferra la panchina e la spinge di fronte a lui, per impedire all’animale di rientrare nel portico; mentre urla e i suoi cani abbaiano fortunatamente l’orso demorde e si allontana.

“Ecco a cosa ho pensato quando ho visto l’orso”

“O mio Dio sono appena stato attaccato da un orso” lo si sente gridare prima che il breve video finisca. L’uomo ha riportato ferite lievi durante l’attacco ma i suoi cani sono rimasti illesi, come confermato dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission in un comunicato stampa. Hickox ha in seguito rivelato cosa stava pensando in quel momento: “Non mi è passato molto per la testa a parte quello che sarebbe accaduto se l’orso mi avesse superato e fosse entrato nella casa all’interno della quale c’erano il resto dei miei cani e mia moglie”. Il FWC si è in seguito messo alla ricerca dell’animale ma non è stato ancora possibile catturarlo. Un incidente simile è avvenuto pochi giorni prima a DeBary, sempre in Florida: il 13 gennaio una donna è stata attaccata da un orso nero mentre portava a spasso il cane nel suo quartiere.