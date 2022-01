Agente di polizia salva una donna intrappolata in un’auto avvolta dalle fiamme: il video drammatico

L’agente di polizia texano Bianca Garcia ha estratto il passeggero intrappolato nell’auto: l’intera scena è stata ripresa da una bodycam

È già considerata un’eroina Bianca Garcia, agente di polizia di San Antonio, in Texas, intervenuta per prima sulla scena di un’auto avvolta dalle fiamme con dentro una persona. La polizia dello stato ha deciso di rilasciare il video, registrato con la bodycam che la poliziotta aveva con sè, per mostrare il suo gesto grazie al quale ha salvato la vita ad un’altra donna che, altrimenti, sarebbe con tutta probabilità morta nel rogo che ha colpito il veicolo. L’ufficial ha risposto alla richiesta di aiuto intorno alle 3 del mattino del 13 gennaio: un’auto aveva preso fuoco nel parcheggio di Starbucks su West Hildebrand Avenue e Fredericksburg Road dopo essersi schiantata, come riportato dal dipartimento di polizia di San Antonio in una successiva conferenza stampa. Garcia è giunta sul posto per prima con la sua auto di pattuglia e la si può sentire allertare i colleghi del fatto che l’auto è completamente inghiottita dalle fiamme.

Due agenti hanno aiutato Garcia a salvare la passeggera priva di sensi

Mentre si avvicina al veicolo la conducente del veicolo la chiama disperata dicendole che nell’auto è presente la sua amica, bloccata all’interno. Garcia si precipita verso le fiamme e tenta di aprire la portiera del passeggero che sembra essere bloccata: si sposta quindi lato guida e riesce, seppur parzialmente, ad aprire la portiera mentre fiamme e fumo continuano a diffondersi attraverso la parte anteriore del veicolo. “Dai, signora, dai – la si sente urlare – vieni fuori, la tua macchina è in fiamme!”. La passeggera sembrava essere priva di sensi ma l’ufficiale riesce ad estrarla dal veicolo, supportata poco dopo da altri agenti giunti sul posto. Garcia ha voluto ringraziare gli ufficiali Jesse Armendariz e Robert Pompa per averla aiutata a salvare la donna intrappolata, miracolosamente sopravvissuta solo con lievi ferite. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine.