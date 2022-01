Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 23 gennaio 2022

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 23 gennaio 2022.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Anche questa sera, Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà grandissimi ospiti, legati al mondo dell’attualità e dello spettacolo. Ecco, di seguito, quali sono.

Per la parte dedicata all’emergenza COVID-19 e all’attualità, saranno presenti in studio il segretario del PD Enrico Letta, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”, Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare”, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore presenterà “Ennio”, documentario dedicato al maestro Ennio Morricone che sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 27 gennaio. Mara Venier e Shel Shapiro promuoveranno il videoclip “La leggenda dell’amore eterno” che vede protagonista la celebre conduttrice e che anticipa l’album dello storico cantante dei Rokes in uscita a marzo.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà la presenza di Hell Raton, Antonio Cornacchione e Maurizio Ferrini.

