Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022

Anche oggi, domenica 23 gennaio 2022, Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” a partire dalle 14:00, è pronta ad andare in onda con una nuova puntata della sua “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che allieteranno il nostro pomeriggio.

Gli ospiti di “Domenica In” del 23 gennaio 2022

Come ogni domenica, la puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il l Professor Francesco Le Foche, quindi il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Nino D’Angelo. Inoltre, presenzieranno, in collegamento, il Professore Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti.

Per lo spazio dedicato alla musica, Ivana Spagna interpreterà il suo grande successo “Easy Lady” e sarà protagonista dal talk show “Tutti pazzi per Sanremo”, dove canterà “Gente come noi” e “Almeno tu nell’universo”, insieme a Bobby Solo che, a sua volta”, canterà “Zingara”, “Gelosia” e “Nel blu dipinto di blu”. E ancora, sempre per lo spazio dedicato al Festival, Nino D’Angelo canterà “Senza giacca e cravatta” e “Mente cuore”, mentre Flavio Insinna promuoverà lo speciale “L’Eredità” dedicato alla kermesse canora che andrà in onda venerdì prossimo, in prima serata su Raiuno.

L’ultima parte della puntata sarà dedicata a Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini che presenteranno il nuovo film di Enrico Vanzina, che le vede protagoniste, “Tre sorelle”.

Maria Rita Gagliardi