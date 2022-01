Mamma di 3 figli spende 10.000 euro per perdere 50 kg e cambiare vita: ecco come ci è riuscita

Una madre di tre figli ha deciso di dare una svolta alla sua vita volando dal Regno Unito alla Turchia per un doppio intervento da 10.000 euro che ha radicalmente trasformato il suo corpo

Kim Irving è una madre di tre figli 36enne che ha deciso di avviare un lungo ma fruttuoso percorso di radicale trasformazione del suo corpo costato complessivamente la bellezza di 10mila euro (8200 sterline). Truccatrice nella vita, ha raccontato di aver aumentato il suo peso quando ha trovato lavoro, da adolescente, in un ristorante cinese, dove riceveva pasti gratis e abbondanti quattro volte alla settimana, arrivando così a sfiorare i 110 kg. Poi Kim ha avuto i tre figli Maddison, 18 anni, Lily di 15 anni e Aiden di 14 nell’arco di soli 4 anni. “ho provato molte diete e sono riuscita a perdere due chili. Era come andare a sbattere contro un muro e non avevo possibilità di uscirne, così ho deciso di sondare la possibilità di un intervento chirurgico per una drastica perdita di peso”.

La donna inglese è così volata in Turchia iniziando questo percorso nel 2019, quando si è sottoposta ad una manica gastrica seguita da un’addominoplastica, un lifting del seno con iniezioni di grasso ed un mons lift, interventi effettuati nel corso del 2021. Il nuovo corpo le è costato 8.200 sterline ma Kim è entusiasta del risultato, una trasformazione radicale che le ha permesso di eliminare tutto il grasso e la pelle in eccesso, passando dai 108 kg a meno di 58 kg. “Dopo aver perso peso non ero ancora contenta dell’aspetto del mio corpo, perchè a causa della pelle flaccida non potevo indossare i vestiti che volevo e mostrare il mio corpo. Così ho deciso di tornare in Turchia per il ‘pacchetto completo’. E ora sono così felice del mio nuovo corpo”.

“La mia vita è radicalmente cambiata adesso”

“Ho sempre dovuto fare acquisti nella sezione taglie forti e mi ero semplicemente stufata. Volevo poter acquistare bellissimi vestiti e sfoggiare il mio corpo. Inoltre ho sempre sentito una certa pressione nel mio mondo lavorativo nel settore del trucco, insomma volevo dare una svolta alla mia vita”. Kim ha detto che nel Regno Unito l’intervento di manica gastrica più economico costava circa 8000 sterline mentre in Turchia ne ha spese 2700: “La differenza di prezzi è pazzesca, ho pagato 600 sterline per i voli e nell’agosto 2019 sono salita sull’aereo con mio marito e sono partita”. Dopo essere rientrata a casa ha perso 13 kg in 9 giorni: “Non potevo credere ai miei occhi quando sono salita sulla bilancia, sono quasi svenuta”.