Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventitreesima giornata

Ventitreesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Pareggio senza gol a San Siro fra Milan e Juve; l’Inter batte il Venezia.

Il ventitreesimo turno di Serie A si è aperto venerdì sera con la vittoria del Verona sul Bologna per 2-1. Iniziale vantaggio ospite firmato Orsolini e rimonta scaligera con i gol di Caprari e Kalinic. Pareggio a reti inviolate fra Genoa e Udinese nel match di sabato alle 15. L’Inter è riuscita a battere il Venezia solo al novantesimo, grazie a un gol di Edin Dzeko. I veneti erano passati in vantaggio con Henry ed erano stati raggiunti dalla rete di Barella sul finire del primo tempo.

Nel match di sabato alle 20.45 pareggio per 0-0 fra Lazio e Atalanta. Alle 12.30 di domenica pareggio per 1-1 fra Cagliari e Fiorentina. Vantaggio dei sardi con Joao Pedro (l’italo brasiliano ha sbagliato anche un rigore) e pareggio degli ospiti con Sottil.

Ventitreesima giornata, pareggio fra Milan e Juve. L’Inter batte il Venezia allo scadere e allunga in vetta

Il Napoli ha battuto 4-1 la Salernitana alle 15 di domenica. Per i partenopei a segno Juan Jesus, Mertens, Rrahmani e Insigne; gol della bandiera degli ospiti siglata da Bonazzoli. Nel derby ligure importantissimo successo dello Spezia per 1-0 sulla Sampdoria, grazie al gol di Verde. Pareggio per 1-1 fra Torino e Sassuolo. Vantaggio iniziale dei granata con Sanabria e gol del pareggio emiliano firmato da Raspadori.

La Roma si è imposta per 2-4 sul campo dell’Empoli. Dominio giallorosso nella prima frazione, con le quattro reti messe a segno da Abraham (doppietta), Sergio Oliveira e Zaniolo; reazione dei toscani nella ripresa con le reti di Pinamonti e Bajrami.

Nel big match delle 20.45 pareggio senza gol fra Milan e Juventus. Partita senza grandi occasioni da gol da entrambe le parti. L’Inter (con una partita da recuperare) allunga a +4 su Napoli e Milan.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 23ª GIORNATA: Verona-Bologna 2-1; Genoa-Udinese 0-0; Inter-Venezia 2-1; Lazio-Atalanta 0-0; Cagliari-Fiorentina 1-1; Napoli-Salernitana 4-1; Spezia-Sampdoria 1-0; Torino-Sassuolo 1-1; Empoli-Roma 2-4; Milan-Juventus 0-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Inter 53, Napoli 49, Milan 49, Atalanta 43, Juventus 42, Roma 38, Lazio 36, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 27, Spezia 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 17, Genoa 13, Salernitana 10.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 17, Vlahovic (Fiorentina) 17, Simeone (Verona) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Berardi (Sassuolo) 10, Joao Pedro (Cagliari) 10, Zapata (Atalanta) 9, Scamacca (Sassuolo) 9, Dzeko (Inter) 9, Abraham (Roma) 9.