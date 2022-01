Cibo per animali: come trovare i negozi di alimenti per animali

Con il passare degli anni sempre più persone decidono di adottare un amico a quattro zampe. Tra gli animali di compagnia più conosciuti, ovviamente, spiccano i cani e gatti, veri e propri migliori amici dell’uomo. Tuttavia, essi hanno caratteristiche differenti, ed anche le loro esigenze alimentari lo sono. Non a caso, spesso chi ha un cane non ha un gatto e viceversa. Il motivo è che sia i cani che i gatti necessitano di cure e di prodotti diversi. Ad esempio, non è possibile dar da mangiare al proprio gatto i croccantini del proprio cane e lo stesso vale per quest’ultimo. Proprio per questo, è fondamentale acquistare presso i negozi di alimenti per animali alimenti specifici per gatti oppure per cani, senza confondere gli alimenti. Allo stesso modo, non è consigliabile fornire agli animali domestici cibi pensati per l’alimentazione umana, se non previa indicazione di un veterinario.

Come trovare il negozio giusto per acquistare i croccantini ai propri amici a quattro zampe

Appena arriva a casa il proprio amico a quattro zampe, a prescindere dalla razza, la prima cosa da fare è mettersi alla ricerca di negozi di alimenti per animali. È fondamentale, infatti, sapere dove acquistare tutto ciò che è necessario al proprio cucciolo. Ebbene, a questo punto potrebbe essere lecito domandarsi come trovare negozi alimenti per animali vicini. È possibile chiedere direttamente al proprio veterinario di fiducia, il quale potrebbe consigliare anche quale tipologia di prodotti acquistare. Un altro metodo, altrettanto efficace, è quello di cercare direttamente online il punto vendita specializzato nella vendita di prodotti alimentari per animali più vicino a sé.

Cosa mangiano i cani?

I cani sono animali onnivori a tendenza carnivora. Ciò significa che la loro alimentazione deve essere basata principalmente su proteine animali, con l’integrazione di alcune proteine vegetali, in quantità limitate. È fondamentale che il cane possa nutrirsi con alimenti capaci di fornire giuste energie, specialmente se si tratta di razze canine molto inclini alle attività come correre o nuotare. Pertanto, il cibo per animali deve essere non solo ricco di proteine ma anche di giusti carboidrati e grassi. In ogni caso, è possibile acquistare nei negozi alimenti per animali i giusti alimenti a seconda della razza, dell’età, del peso e dello stile di vita dell’animale.

Cosa mangiano i gatti?

I felini domestici sono carnivori. Proprio per questo, necessitano di cibo capace di fornire un apporto sufficiente di proteine e grassi animali. Infatti, seppur molti gatti randagi si nutrono di avanzi e quindi di amidi, troppi carboidrati affaticano il pancreas di questi animali e aggiungono grasso in eccesso. Anche i denti dei gatti non riescono a sminuzzare tutti gli alimenti (come ad esempio i cereali). Proprio per questo, non è possibile nutrirli con alimenti adatti ai cani, e preferire croccantini o cibo umido realizzati con una buona percentuale di carne (manzo, pollo, tacchino, ecc.) o pesce, in particolare tonno, salmone o pesce azzurro. Come i cani, è preferibile scegliere il cibo adatto alla razza del gatto, alle sue abitudini e la sua età, chiedendo consiglio nei negozi di alimenti per animali.