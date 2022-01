Eric Clapton e la sua ‘strana’ teoria sui vaccini: “I vaccinati sono vittime di ipnosi di massa”

Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, ha rilasciato alcune dichiarazioni forti sui vaccini anti Covid.

Il mondo è bello perché è vario. Ormai chiunque può credere a complotti, manipolazioni o cose di altro genere. Oggi è il turno di Eric Clapton, chitarrista e cantautore britannico, considerato uno degli artisti rock più influenti della storia della musica.

L’artista britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni contro i vaccini sul canale YouTube di ‘Real Music Observer’. Clapton si è vaccinato nel 2021, ma da allora ha iniziato a cambiare idea sulla vaccinazione. Questa la sua teoria: “Ho visto un sacco di piccoli video su YouTube, pubblicità subliminale. Le notizie che girano in Inghilterra erano a senso unico, ti dicevano di seguire gli ordini e obbedire”

Clapton, quindi, secondo questo teoria, sarebbe stato indotto a vaccinarsi in modo ingannevole, attraverso messaggi subliminali di AstraZeneca, mandati in onda in alcune pubblicità.

L’artista ha continuato: “Ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle, ero sempre più risoluto. Mi ha scatenato qualcosa. Ho suonato concerti fino a poco prima del lockdown, ma non ero davvero coinvolto in nessuna battaglia su temi sociali. Ma poi quei tizi al potere hanno iniziato a farmi arrabbiare, e come tutti ho capito di avere degli strumenti per combatterli. Ho avuto una vocazione, e ho deciso di utilizzarli”.

Eric Clapton e la sua teoria sulla manipolazione di massa causata dalla campagna di vaccinazione: “Bisogna seguire gli ordini e obbedire”

Quella della vaccinazione sarebbe, dunque, per Clapton una sorta di manipolazione di massa. L’artista ha anche invitato le persone a non cascarci.

Eric Clapton ha parlato di “ipnosi di massa”. Queste le sue parole: “Ho iniziato a capire che c’era davvero un messaggio e un ragazzo, Mattias Desmet , ne ha parlato. La teoria dell’ipnosi di formazione di massa. E ho potuto vedere il messaggio allora. Una volta che ho iniziato a cercarlo, l’ho visto ovunque”.

Da quando ha iniziato a far circolare questo pensiero, molte persone si sono allontanane da lui: “Pensano che sia uno svitato. Nell’ultimo anno è scomparsa un sacco di gente, così ho potuto rivedere le mie amicizie. Sono rimasti quelli a cui voglio molto bene e di cui ho davvero bisogno”.

L’artista ha anche appoggiato alcuni attivisti no-vax. Inoltre, ha offerto 1300 dollari a un gruppo rock britannico multato in seguito alla violazione del protocollo COVID-19 in un recente spettacolo.