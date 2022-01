Muore per un aperitivo al bar: 57enne si accascia a terra, soffocato da un pezzo di tramezzino

Si era recato al bar per un aperitivo pre-cena ma improvvisamente ha avvertito problemi a respirare dopo aver mangiato un pezzo di sandwitch. Nell’arco di pochi minuti è crollato a terra senza vita

Ha comprato un tramezzino da mangiare come aperitivo prima di cena ma all’improvviso ha iniziato ad avere problemi a respirare e, poco dopo, è morto soffocato di fronte agli occhi attoniti dei clienti e dei titolari di un bar. La tragedia si è verificata in un locale di Valbona, frazione di Lozzo Atestino, comune del Padovano ubucato sui colli Euganei e la vittima è un 57enne. Gianluca B, che abitava a Lozzo, si è recato nel bar per un aperitivo e ha ordinato un sandwitch accompagnato da una bevanda.

Si ipotizza anche un possibile infarto

Ma, come riportato da Il Gazzettino, dopo aver ingoiato un boccone di cibo ha iniziato ad averer forti difficoltà a mandarlo giù e, di conseguenza, a respirare. Resosi conto di trovarsi nel bel mezzo di un principio di soffocamento si è alzato in piedi cercando di raggiungere il bagno ma dopo aver compiuto pochi passi è crollato a terra privo di conoscenza. Alcunia amici, altri clienti e il barista si sono precipitati in suo soccorso mentre uno di loro allertava i sanitari: sarebbe stata anche eseguita la manovra di Heimlich nel tentativo di disostruire le vie respiratorie ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Quello che però andrà accertato è se il decesso sia sopraggiunto per soffocamento o per un malore precedente che avrebbe portato l’uomo a non deglutire correttamente. Non si esclude infatti anche la possibilità di un infarto improvviso.