“Non capisco perchè la gente pensa che il mio nome sia strano”: “Martedì” chiede aiuto su TikTok

Una donna di nome Tuesday (Martedì) si è rivolta a internet per un consiglio, chiedendo ai follower se pensavano che il suo nome fosse davvero strano oppure semplicemente unico e particolare

Le è stato dato un nome decisamente bizzarro ed inconsueto che ha diviso amici e conoscenti tra chi pensa che sia ‘strano’ e inopportuno e chi invece lo ritiene unico e davvero carino. Un dubbio che ha spinto la donna a rivolgersi al web e ai social per chiedere un parere: lei infatti si chiama Tuesday (Martedì), ed è stata così chiamata per ricordare il giorno nel quale è venuta al mondo ma ha raccontato di aver passato gran parte della sua vita a spiegare a quelli che incontrava il suo significato. Ha detto che la maggior parte delle persone ritiene il suo nome bizzarro ma a lei piace e non riesce a capire perchè la gente pensa che sia insolito. Quindi ha chiesto cosa ne pensano agli utenti su TikTok: nel filmato si vede una donna chiedere, ‘qual è il nome più strano con cui hai chiamato tuo figlio?’.

La reazione degli utenti di TikTok

A quel punto interviene la ragazza che dice, “Ok anche se le persone continunano a comportarsi come se fosse strano, mi fate sapere se lo è? Mi chiamo Martedì, non

credo sia un nome strano”. Molti utenti l’hanno subito elogiata per il nome originale. “Non è affatto strano! Se ti chiamassero Giovedì, beh…ma martedì è bello!”. “Penso che sia un nome carino”, “Niente di strano, è originale”, hanno scritto alcuni utenti e uno ha addirittura detto, “Io lo adoro”.