Vince tre milioni alla lotteria ma lo scopre per puro caso: “La mail era finita nello Spam”

Una donna ha scoperto per puro caso di aver vinto tre milioni alla lotteria guardando la cartella ‘posta indesiderata’ delle sue email: qui c’era il messaggio che annunciava l’enorme vincita

Una donna di 55 anni ha seriamente rischiato di perdere la comunicazione più importante della sua vita e grazie alla quale ha potuto coronare il suo desiderio di andare in pensione in netto anticipo. La sfortunata ma allo stesso tempo fortunatissima si chiama Laura Spears e vive nella contea di Oakland, nello stato americano del Michigan, e ha vinto ben tre milioni di dollari acquistanto, l’ultimo giorno dell’anno, un biglietto della lotteria. Laura non era solita partecipare a concorsi con premi in denaro ma ha pensato per una volta di provarci e tentare la sorte. Ma solo per pura casualità ha sapuro che aveva vinto proprio uno dei maxi premi, per un totale di 3 milioni. Se ne è infatti accorta solo qualche settimana più tardi, quando è entrata nel suo account di posta elettronica e ha casualmente controllato la cartella dello spam/posta inesiderata.

“Ho trovato la comunicazione per caso guardando la posta indesiderata”

“Non sono una giocatrice abituale – ha raccontato la donna al Daily Mail – ho visto su Facebook una pubblicità in cui dicevano che il jackpot della Lotteria “Mega Millions” stava diventando piuttosto alto, quindi sono andata sul sito ufficiale e ho comprato un biglietto, qualche giorno dopo ero nella mia casella di posta intenta a cercare una mail che non riuscivo a trovare quando ho controllato la cartella spam”. Dopo l’acquisto la donna non ha verificato la vincita e se non avesse controllato le email avrebbe probabilmente perso il premio: “Ho visto un’e-mail che diceva che avevo vinto un premio Mega Millions da 3 milioni di dollari alla Lotteria del Michigan. Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, quindi ho effettuato l’accesso al mio account della lotteria per esserne certa, era proprio così: avevo vinto”. Fortunatamente l’epilogo è stato più che positivo e pochi giorni dopo la donna ha potuto ritirare il premio e farsi fare una foto con un maxi assegno da tre milioni in mano.